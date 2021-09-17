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Tarih: 17 Eylül 2021, 14: 06 Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskını ve birikintilerine çok sayıda personel ile müdahale etti.

Tarih: 17 Eylül 2021, 14: 06

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen Su Baskını ve birikintilerine çok sayıda personel ile müdahale etti.

Sağanak yağış uyarısı nedeniyle alarma geçen ekipler, gece boyunca yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için teyakkuz halindeydi.

Ekipler özellikle İskenderun'daki yollarda ve bazı iş yeri ve evlerin bodrum katlarında oluşan su birikintilerini bertaraf etmek için yoğun çaba harcadı.

Yağışın şiddetli sağanağa dönüşmesi üzerine ekip sayısı arttırıldı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda ihbarları değerlendiren ekipler, tıkanan su kanalları ile mazgalları temizlemeyi ve tehlike arz eden ağaçlara müdahale etmeyi ihmal etmedi.

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