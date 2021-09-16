Tarih: 16 Eylül 2021, 15: 56

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da göçlerin ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik tablo ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere şehre gelen Conrad Adeneuer Stiftung Derneği üyelerini konuk etti.

Göç uzmanlarından oluşan heyeti makamında ağırlayan Başkan Lütfü Savaş, Hatay'ın Suriye'deki savaştan en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek konuklarına 11 yıllık süreci anlattı.

Suriye'de yaşananlar ve sığınmacı sorunu ile ilgili de konuşan Savaş, "Göçmenlere yaptıkları yardımlardan dolayı Avrupa devletlerine teşekkür ediyoruz. Ancak göçler ve beraberinde gelen sorunlar ne yazık ki gelecekte de artarak devam edecek. Suriye'de şu anda başta Çin, Rusya, Amerika ve İran olmak üzere birçok ülke egemen olmak istiyor. Suriye'nin kuzeyinde yani bizim ülke sınırımızda dünyadaki tüm terörist grupların üyeleri yaşıyor. ve bu gruplar kim onlara menfaat sağlarsa onların lehine silah kullanıyor" dedi.

SURİYE'DE YAŞANANLARDAN ÇOK YAKINDA TÜM DÜNYA ETKİLENECEK

Başkan Savaş, Hatay'da resmi rakamlara göre 500 binin üzerinde resmi olmayan kaynaklara göre ise 900 bin ile 1 milyon sığınmacı yaşadığını belirterek, "Bizler bu insanlara ne kadar imkan sağlarsak sağlayalım bu insanların çocukları iyi bir eğitim alamıyor. O topraklarda ufak menfaatler için insan öldürenler tüm insanlığı öldürüyor. ve bu durumdan yalnızca şehrimiz ve ülkemiz değil çok yakında tüm dünya etkilenecek" ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin ardından dernek üyeleri, Başkan Savaş'a verdiği bilgiler ve konukseverliği için teşekkür etti.

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