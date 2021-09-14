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Tarih: 14 Eylül 2021, 20: 15 Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Tarih: 14 Eylül 2021, 20: 15

Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Ormanlık alanda çıkan yangının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine ivedilikle ulaştı.

Onlarca itfaiye eri ve 5 araçla alevlere müdahale eden HBB ekiplerine, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangının daha fazla büyümemesi için alevlere havadan da müdahale edildi.

Saat 17. 35'te yangın ihbarı alan ekipler, 19. 30'da yangını söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.

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