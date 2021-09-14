Tarih: 14 Eylül 2021, 11: 03

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu(HAMOK) 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ziyarette HAMOK yöneticilerine eşlik etti.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, iller bahçesinden bitki müzesine, arkeoparktan kültür ve sanat merkezine kadar EXPO 2021'in Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgesi hakkında sunum yaparak katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

LÜTFÜ SAVAŞ: EXPO 2021 BİTTİĞİ ZAMAN GURUR DUYACAĞIMIZ BİR ALAN OLACAK

EXPO 2021'in Hatay'a yakışır önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "EXPO 2021, şehrimizin turizmi için çok önemli bir proje. Burası çok fonksiyonlu ve ilimize yakışan bir merkez oldu. İskenderun-Arsuz bölgesindeki alan da uluslararası misafirlerin kendi ürün ve yemek kültürlerini sunabilecekleri ve büyük organizasyonların yapılacağı bir yer" dedi.

"HATAY'DA TİCARET VE TURİZME KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Savaş konuşmasının devamında şu sözleri söyledi: "EXPO 2021'i belediye kazansın diye yapmadık. Hatay'da ticaret ve turizme katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca kalıcı eserler bırakmak ve barışa katkı sağlamak amacıyla yapıyoruz. Bittiği zaman gurur duyacağımız bir alan olacak. 10 Aralık'ta bitireceğiz. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Normal şartlarda 2021 tarihinde başlayacağız ama pandeminin Türkiye'deki durumu nedeniyle handikap olabilir. İlerleyen günlerde EXPO yöneticileri ile bu konuyu görüşeceğiz. Biz hazırlıklarımızı 10 Aralık 2021'e göre sürdürüyoruz. "

HÜZMELİ: KISA SÜRE İÇERİSİNDE BU NOKTAYA GELMİŞ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR BAŞARI

Alanda kısa süre içerisinde önemli bir gelişme kaydedildiğini belirten HAMOK dönem sözcüsü Cem Hüzmeli, "Ciddi ve emek gerektiren bir proje. Kısa süre içerisinde bu noktaya gelmiş olması çok önemli ve güzel bir başarı. Daha önceki ziyaretimizden bugüne kadar gelişmeler olmuş" diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Hatay'ın ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığı açısından önemli bir organizasyon olduğunu da ifade eden Hüzmeli, "Sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir değer. Hatay'ımıza çok güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her türlü konunun değerlendirilmesi ve güzel etkinliklerin olması sürdürülebilirlik açısından Hatay'a ciddi katkılar sağlayacak. Birçok belediyenin buraya katkı sunması bizim için de gerçekten önemli. Başkanımızın ulusal ve uluslararası büyükelçilerle de görüşmeleri takdire şayan. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri