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Tarih: 13 Eylül 2021, 15: 00 Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım kalitesini ve güvenliğini arttıracak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tarih: 13 Eylül 2021, 15: 00

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım kalitesini ve güvenliğini arttıracak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hatay'da ihtiyaç arz eden her noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak yol yapımlarına devam eden HBB ekipleri, Defne Çekmece Mahallesi 86. ve 84. sokaklar ile Samandağ 2 No. lu Sağlık Ocağı yolunda kazı ve temizlik; Reyhanlı Kuletepe-Paşaköy arası bağlantı yolunda ise PMT serim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yetkililer, gerek duyulan her noktada çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

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