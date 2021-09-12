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Tarih: 12 Eylül 2021, 10: 29 10 Aralık'ta "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla tüm dünyaya merhaba diyecek EXPO 2021 Hatay, kapılarını muhteşem bir konserle açtı.

Tarih: 12 Eylül 2021, 10: 29

10 Aralık'ta "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla tüm dünyaya merhaba diyecek EXPO 2021 Hatay, kapılarını muhteşem bir konserle açtı.

Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan alanlarda hazırlıklar devam ederken EXPO alanlarındaki ilk etkinlik Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseriyle gerçekleşti.

Tüm dünya tarafından beğenilen ve saygı gören bu değerli koro, eşsiz eserlerini bu kez EXPO'nun Antakya-Defne bölgesindeki alanında seslendirdi.

1. Hatay İç Hastalıkları Günleri çerçevesinde EXPO Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere onlarca doktor ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Koro şefi Yılmaz Özfırat'ın anlattığı hikayeler ve koro üyelerinin söylediği ezgiler, dünya barışına katkı sağlaması için de yapılan EXPO'nun amacıyla bire bir örtüşmesi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Konserin düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, EXPO alanının böyle bir konserle açılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Nazan Savaş verdikleri anlamlı konser dolayısıyla koro üyelerine çiçek hediye etti.

Bu anlamlı gecede buluşan ve Medeniyetler Korosu'nun şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşayan katılımcılar, EXPO alanından etkilendiklerini belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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