Tarih: 10 Eylül 2021, 22: 19

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Savaş, Suriye savaşının bölgeye yansımalarından EXPO 2021 Hatay organizasyonuna kadar çok sayıda konuya açıklık getirdi.

"İHRACATIMIZ 2010 YILI SEVİYESİNİN ALTINDA"

Hatay'da yaşayan Suriyeliler hakkında konuşan Savaş, "Resmi kaynaklara göre şehrimizde 500 bin civarında Suriyeli var. Ancak biz 900 bin-1 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 9 yılı aşkın süredir Hataylıların ödenekleri ile kardeşlerimize de bakıyoruz. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü ekonomik şartlar gittikçe geriliyor. Esnafımızda, çiftçimizde ve ticaretle uğraşan insanlarımızın durumunda gerileme var. İhracatımız 2010 yılı seviyesinin altına düşmüş durumda" dedi.

"İŞSİZLİK, SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR"

Suriyeli nüfusun kentteki sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yapıyı etkilediğini de söyleyen Savaş, "Suriyelilerin ucuza çalışmasından dolayı maalesef gençlerimiz işsiz kalıyor. İşsizlik, sosyolojik ve psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Maalesef insanlarımızın psikolojisi on yıl önceki gibi değil. Yeşil alanlar, trafik ve konut sorunu gittikçe artan boyutlara gelmiş durumda. İktidarın ve Ankara'nın bu sorunlara çözüm getirmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ SURİYE'DE KALICI BARIŞTAN YANA

Lütfü Savaş konuşmasının devamında Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi ve Suriyelilerin de kendi topraklarında özgürce yaşaması gerektiğini belirtti.

SAVAŞ: BARIŞA KATKI SAĞLAMASI GEREKEN ÜLKELERİN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ

Başkan Savaş konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Hatay artık yoruldu. Suriye'den gelen insanlar gönül rahatlığıyla kendi ülkelerine gidebilsin. Suriye'den gelen kardeşlerimizi seviyoruz ama aramızda 35-40 yıllık sosyal ve entelektüel fark var. Barışa katkı sağlaması gereken ülkelerin adım atmasını bekliyoruz. Suriye'deki bütünlüğün ve huzurun sağlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra da misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ülkelerine göndermek istiyoruz. "

Lütfü Savaş programın devamında HBB'nin tarımsal projelerinden de bahsetti.

"İNSANLARIMIZI REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ"

Kırsal kalkınma projesi ile önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Lütfü Savaş, "Kırsal kalkınma projemizi yaklaşık üç yıldır sürdürüyoruz. Tarımla uğraşan insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek istiyoruz. Topraklarını terk etmemesini arzuluyoruz. Kurduğumuz şirket aracılığıyla ürettiğimiz ürünleri dünya pazarına sunmayı hedefliyoruz. Projemiz bundan sonraki süreç içerisinde de birçok belediyeye örnek olacak. İnsanlarımızın gelirlerine katkı sağlayacak" açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş, programın sonunda EXPO 2021 Hatay ve HADO projelerinin detaylarını anlattı.

"HATAY'A GELECEK TURİST SAYISINI GEÇMİŞ YILLARDAKİ GİBİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Hatay halkının mutluluğu için elinden geleni yaptığını vurgulayan Başkan Savaş, "Bu kadar olumsuzluğa rağmen insanlarımızın memleketini terk etmemesi, huzurlu yaşaması ve gelecek adına mutlu olması için çalışıyoruz. Hatay'a gelecek turist sayısını geçmiş yıllardaki gibi arttırmak istiyoruz" dedi.

HADO(Hatay Deniz Otobüsü) için resmi izinlerin alındığını da söyleyen Savaş, ilk seferin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacağını açıkladı.

"HATAY'IN KALBİ BU İKİ BÖLGEDE ATACAK"

Son olarak 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 hakkında da konuşan Savaş, "EXPO'yu Medeniyetler Bahçesi teması ile iki farklı alanda yapıyoruz. Hatay'ın kalbi bu iki bölgede atacak. EXPO alanları uzun yıllar bölgemize ve ülkemize hizmet edecek. İnsanlarımızın yüzü gülecek ve barışa da katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Savaş, EXPO çalışmalarının yüzde 97'sinin bittiğini de belirterek açılışın 10 Aralık 2021 tarihinde yapılacağını sözlerine ekledi.

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