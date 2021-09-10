Tarih: 10 Eylül 2021, 17: 08

Kent genelinde sürdürdüğü toplu taşıma rehabilitasyon çalışmalarıyla ulaşım ağını iyileştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi bu konuda attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Toplu taşıma hizmeti veren halk otobüsü güzergahlarını vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlara göre de şekillendiren HBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Antakya'da yeni bir hattın hizmete başlayacağını duyurdu.

Yapılan çalışma kapsamında 133 numaralı otobüs hattının Habib Neccar Sosyal Tesisleri-Aydınlık Evler-Bağrıyanık(Hatay Fenerbahçe İlkokulu) -Antakya merkez arasında hizmet vereceğini belirten HBB yetkilileri, yeni hattın 13 Eylül Pazartesi günü seferlerine başlayacağını aktardı.

HBB yetkilileri ayrıca, ayrıntılı güzergah ve sefer saatlerine Hatay Büyükşehir Belediyesinin resmi İnternet sitesi, sosyal medya hesapları ve Hatay Kart mobil uygulamasından kolayca ulaşılabileceğini ifade etti.

133 numaralı otobüs hattının güzergah bilgilerinin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri