HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 10 Eylül 2021, 11: 54 Hatay Büyükşehir Belediyesi yaya ve araçların güvenli ulaşımı için il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Tarih: 10 Eylül 2021, 11: 54

Hatay Büyükşehir Belediyesi yaya ve araçların güvenli ulaşımı için il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar yürüten HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Dörtyol ve Antakya oldu.

Dörtyol Yeşilköy Mahallesi sahil yolunda 1 kilometre uzunluğunda yeni kaldırım yapımına devam eden HBB ekipleri, Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Cadedesi'ndeki kaldırım yapımını tamamladı.

Kaynak: Habermetre

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