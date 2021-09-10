HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 10 Eylül 2021, 10: 46 Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası fuarlar aracılığıyla tanıtmaya devam ediyor.

Tarih: 10 Eylül 2021, 10: 46

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası fuarlar aracılığıyla tanıtmaya devam ediyor.

EXPO 2021 Hatay yöneticileri, Sakarya'daki PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, fuarda yaptığı sunumda organizasyonun detaylarını ve EXPO Hatay'ın bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.

Bu uluslararası fuarda EXPO 2021 Hatay'ı katılımcılara anlatan HBB yöneticileri, sektörün önde gelen isimlerini dev organizasyona davet etti.

Kaynak: Habermetre

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