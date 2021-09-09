HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 09 Eylül 2021, 11: 18 Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarih: 09 Eylül 2021, 11: 18

Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yapılıyor.

HBB ekipleri beton asfalt serim çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgelerdeki yollarda sathi kaplama yapıyor. Ekipler son olarak Antakya Maşuklu ve Kırıkhan Alaybeyli mahallelerindeki yolları sathi kaplamayla buluşturdu.

Büyükşehir ekipleri ayrıca yeni yol açma ve mevcut yolları genişletme çalışmalarını da sürdürüyor.

Ekipler, Arsuz Madenli ve Belen Öteçay mahallelerinde yeni yollar açarken Arsuz Işıklı Mahallesi'ndeki bağlantı yolunu genişletmek için çalışmalara başladı.

Samandağ'ın Tomruksuyu, Antakya'nın Ekinci ve İskenderun'un Sarıseki mahallelerinin muhtelif yerlerinde yağmur suyu tahliye hattı(büz) döşeyen ekipler, Defne'nin Turunçlu ile Subaşı mahalleleri arasında kalan dereyi iş makineleri yardımıyla temizledi.

Kaynak: Habermetre