HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 08 Eylül 2021, 12: 00Yöresel ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri misafirleriyle buluşturan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, sürk yapım atölyesine ev sahipliği yaptı.

Tarih: 08 Eylül 2021, 12: 00Yöresel ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri misafirleriyle buluşturan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, sürk yapım atölyesine ev sahipliği yaptı. Atölyeye Prof. Dr. Nazan Savaş, Diş Hekimi ve Cam Sanatçısı Şadi Asfuroğlu ve farklı meslek gruplarından birçok Hataylı kadın katıldı. Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel, aşçılar Hatice Oral ve Sevcan Aksu eşliğinde başlayan atölyede Hataylı kadınlar sürkün yapım aşamalarının inceliklerini öğrendi. Konuklar, sürk yapımı sırasında keyifli vakit geçirdi. Asfuroğlu, Hatay'a özgü sürkün yurt dışında da ciddi talep gördüğünü ifade ederek sürkün insan sağlığına olan faydalarını anlattı. "HATAY'IN LEZZETLERİNİ HERKESİN ÖĞRENMESİNİ İSTİYORUZ"Atölyede düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Nazan Savaş, "Gastronomi Evi'ne yemek amacıyla gelen misafirlerimizin ve şehrimize gelenlerin burada yöresel lezzetlerimizi öğrenmesini istiyoruz. O konular hakkında bilgi edinmeleri bizim için önemli. Hatay halkı olarak paylaşmayı çok severiz. Gastronomi Evi'nin amacı hiçbir yöreyi ötelemeden her yörenin lezzetini burada misafirlere tattırmak" dedi. Atölyenin konuklarında Psikolojik Danışman Merve Kübra Aksoy, "Bu atölye sayesinde bu güzel lezzetleri öğreniyoruz. Yediğim her şey kusursuz. Çok güleryüzlü bir ortam var. Profesyonel bir hizmet veriliyor. Atölyede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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