HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 08 Eylül 2021, 11: 40 Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tarih: 08 Eylül 2021, 11: 40

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ilçe ve mahallelerin fiziki şartlarına göre yol yapım çalışmalarına yön veriyor.

HBB ekipleri bu doğrultuda Antakya Haraparası Mahallesi Hacılar Sokak'ta uzun ömürlü ve dayanıklı beton asfalt serimi yapıyor.

Ekipler ayırca eş zamanlı olarak Esentepe Mahallesi 55 ve 167. sokaklarda beton asfalt serimi öncesi eski zemini sökmek için kazı çalışmalarına başladı.

Kaynak: Habermetre