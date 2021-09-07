HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 07 Eylül 2021, 13: 18 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TRT Çukurova Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

Tarih: 07 Eylül 2021, 13: 18

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TRT Çukurova Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

Savaş, HBB'nin tarımsal projeleri ve 10 Aralık'ta başlayacak EXPO 2021 Hatay hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Kentteki bitki biyoçeşitliliğini gelecek nesillere aktarmak için başlattıkları projenin detaylarını anlatan Savaş, "Bu projedeki amacımız bitki türlerimizin güncel durumlarını belirlemek, koruma altına almak ve gelecek nesillere aktarmak. Bunun için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile birlikte hareket ediyoruz" dedi.

TOHUMLARIN BİR KISMI GEN BANKASINA TESLİM EDİLECEK

Bu amaç doğrultusunda nesli tehlike altında olan tohumları topladıklarını söyleyen Savaş, "Topladığımız tohumların bir kısmını Ege'deki gen bankasına teslim edip diğer kısmını da sera ortamında yetiştireceğiz. Böylelikle tohumlarımızı gelecek nesillere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Savaş, geçen aylarda başlattıkları akuaponik ve hidroponik sistemi bir kez daha anlattı.

Akuaponik ve hidroponik sistemle üretilen ürünlerin klasik tarım yöntemlerine göre 3'te 1 kısa zamanda üretildiğini aktaran Savaş, "Akuaponik ve hidroponik sistemle topraksız tarım yapıyoruz. Bu sistem sayesinde yılda 2 yerine 8-10 defa mahsul alınabiliyor. Toprak olmadığı için virüs, bakteri, mantar ve parazit olmuyor. Bu sistemi kadınlarımıza öğreterek yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü gelecek yıllarda teknoloji ve güvenilir gıda çok önemli hale gelecek" dedi.

Başkan Lütfü Savaş son olarak 10 Aralık'ta başlayacak EXPO 2021 Hatay hakkında da konuştu.

Pandemi koşullarına göre organizasyonun açılışını 10 Aralık'ta yapacaklarını belirten Savaş, "Bitki zenginliğimizi EXPO ile tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Avrupa'da 12 bin civarında bitki varken ülkemizde 12 bin çeşit bitkiye sahibiz. Bunların da 3 bin tanesi şehrimizde yer almaktadır. ve bu endemik türlerden 50 tanesi dünyada sadece Hatay'da bulunmaktadır" dedi ve tıbbi aromatik ve endemik bitkiler için 2 ayrı müze yaptıklarını da anlattı.

Lütfü Savaş, dev organizasyonun şehrin turizm ve ticaretine de katkı sunacağını belirterek EXPO ile bölgedeki barışa katkı sunmak istediklerini açıkladı.

Kaynak: Habermetre