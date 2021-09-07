HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 07 Eylül 2021, 11: 16 Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebi ve gerçekleştirilen tespitlerin ardından gerekli görülen dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Tarih: 07 Eylül 2021, 11: 16

Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebi ve gerçekleştirilen tespitlerin ardından gerekli görülen dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken ve kış aylarında su yollarının daralmasıyla taşkınlara sebebiyet veren katı malzemeler iş makineleri tarafından kaldırılıyor.

HBB ekipleri bu doğrultuda Altınçay Deresi'ni temizledi.

Antakya'nın Altınçay, Esentepe, Esenlik, Gazi ve Cumhuriyet ile Defne'nin Armutlu mahallelerinden geçtikten sonra Asi Nehri'ne bağlanan Altınçay Deresi'ni temizleyen ekipler, görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı.

HBB ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kötü görünümün önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: Habermetre

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