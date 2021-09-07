HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 07 Eylül 2021, 10: 08 Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Seyhan Sanat Günleri'nde sanatseverlerle buluştu.

Tarih: 07 Eylül 2021, 10: 08

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Seyhan Sanat Günleri'nde sanatseverlerle buluştu.

Memet Baydur'un yazdığı 'Kadın İstasyonu' adlı oyunu sahneleyen Hataylı sanatçılar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Seyhanlı tiyatroseverler, Hatay Şehir Tiyatrosu sanatçılarının Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelediği oyunu keyifle izledi.

Oyunda iki kadının özgürlüğü keşfetmesinin ardından duyduğu mutluluğun hikayesi anlatılıyor. Eserde, baba ve kocalarının kendileri için belirlediği zorunlu bir hayatın içindeyken bir istasyon lokantasında yolları tesadüfen kesişen Sevin ve Zeynep'in özlediği gerçek dünyalarına dönüşün yarattığı esenlik ustaca işleniyor.

Kaynak: Habermetre

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