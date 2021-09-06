HABERLER | H.B.B.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HABERLER | H.B.B.

HABERLER | H.B.B.
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarih: 06 Eylül 2021, 13: 45 Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler kaldırım işgali denetimlerini sürdürüyor.

Tarih: 06 Eylül 2021, 13: 45

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler kaldırım işgali denetimlerini sürdürüyor.

HBB zabıta ekipleri, İskenderun Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için rutin denetimlerine devam etti.

Kaldırımlarda yer alan masa ve sandalyelerin yayaların ulaşımını engelleyeceğini iş yeri sahiplerine ve işletmecilerine bildiren HBB ekipleri, masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler bununla birlikte engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sürücülerini de uyardı.

Aynı ya da benzer durumların gerçekleşmesi durumunda gerekli yasal cezanın uygulanacağını belirten Büyükşehir zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerinin daha dikkatli ve özenli davranmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Münir Özkul Derya Baykal
Spor Max Meyer Salih Uçan Samet Aybaba Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:58:41. #1.15#

title