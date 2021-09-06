HABERLER | H.B.B.

Tarih: 06 Eylül 2021, 13: 45 Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler kaldırım işgali denetimlerini sürdürüyor.

Tarih: 06 Eylül 2021, 13: 45

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler kaldırım işgali denetimlerini sürdürüyor.

HBB zabıta ekipleri, İskenderun Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için rutin denetimlerine devam etti.

Kaldırımlarda yer alan masa ve sandalyelerin yayaların ulaşımını engelleyeceğini iş yeri sahiplerine ve işletmecilerine bildiren HBB ekipleri, masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler bununla birlikte engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sürücülerini de uyardı.

Aynı ya da benzer durumların gerçekleşmesi durumunda gerekli yasal cezanın uygulanacağını belirten Büyükşehir zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerinin daha dikkatli ve özenli davranmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Habermetre