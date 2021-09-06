HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 06 Eylül 2021, 10: 26 Hatay Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında yürüttüğü altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere de ivedilikle cevap veriyor.

Tarih: 06 Eylül 2021, 10: 26

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında yürüttüğü altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere de ivedilikle cevap veriyor.

Özellikle eğitim kurumlardan gelen taleplere hassasiyetle eğilen HBB ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullarda bakım-onarım ve bahçe düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, uzun süredir kapalı olan okullardaki ağaçları budayıp gerekli görülen yerlerdeki alanlarda çevre düzenlemesi yaptı.

Eğitime verilen katkının ülkenin geleceğine katkı sunmak olduğunu belirten ve bu anlayışla çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir yetkileri, okullardan gelen taleplere cevap vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre