HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 05 Eylül 2021, 14: 30Antakya Köprübaşı Esnafı ve Künefeciler Derneği(KÖPRÜ-DER) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Tarih: 05 Eylül 2021, 14: 30Antakya Köprübaşı Esnafı ve Künefeciler Derneği(KÖPRÜ-DER) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti. EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve HBB yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette dernek üyeleri alanı ve devam eden çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. İhsan Çakar, 220 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden biyolojik göletten amfi tiyatroya, çocuk oyun alanlarından horto kültür alanlarına kadar gerçekleştirilen çalışmaları misafirlerine detaylarıyla anlattı"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"Alanı oldukça beğendiklerini ifade eden KÖPRÜ-DER Başkanı Mehmet Kürşat Bayraktar, " Biz bu zamana kadar buraları tanıma fırsatı bulamamıştık. Hatay'ımızın böyle hizmetlere çok ihtiyacı vardı. Yöneticilerimiz bizlere alanı tanıtınca EXPO bizim açımızdan daha fazla takdir topladı. Çiftçilerimizin de ihtiyaçlarını gidermek üzere yapılmış olduğunu görünce ayrıca mutlu olduk. Böyle güzel bir alanı Hatay'a kazandıran Lütfü Savaş'a çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ve gururluyuz " dedi. EXPO Gönüllüsü Ayşe Keçeci de alanı gezdikten sonra hayran kaldığını ifade ederek Lütfü Savaş'ın yapmış olduğu her çalışmayı her zaman desteklediklerini belirtti. Ziyaretin sonunda misafirlere EXPO ile ilgili çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Habermetre

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