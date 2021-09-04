HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 04 Eylül 2021, 17: 31Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarih: 04 Eylül 2021, 17: 31Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF) kapılarını ziyaretçilere açtı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu sene 90. sı Kültürpark'daki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda açılışı gerçekleştirilen ve birçok belediyenin katıldığı fuarda yerini aldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'un 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginlikleri, EXPO ile HADO gibi uluslararası önemli projeler de standta tanıtılarak misafirlere Hatay'a özgü yöresel tatlılar ikram edildi. İlk günden itibaren büyük ilgi gören fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de katılarak Büyükşehir'in standına yoğun ilgi gösterildi. 3 Eylül'de misafirlerini ağırlamaya başlayan fuar 12 Eylül'e kadar açık olacak.

Kaynak: Habermetre

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