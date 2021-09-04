HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 04 Eylül 2021, 18: 45Hatay'ın turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak Hatay Deniz Otobüsü(HADO)'nun izin belgesi alındı.

Tarih: 04 Eylül 2021, 18: 45Hatay'ın turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak Hatay Deniz Otobüsü(HADO)'nun izin belgesi alındı. HBB Genel Sekreter Yardımcıları Metin Açık ve Bülent Ok ile Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden HBB şirketi olan Hatay Ulaşım ve Turizm A. Ş. adına aldığı Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi'ni Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a sundu. HBB yetkilileri Başkan Savaş'a konu ile ilgili bilgi verirken, HADO ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolcu taşımacılığının KKTC'deki pandemi kısıtlamalarının sona ermesinden sonra başlanabileceğini açıkladı. "KAZANAN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE HATAY HALKI OLDU"Hatay halkına müjdeli haberi veren Lütfü Savaş, "Hatay'ı ticarette ve turizmde üst seviyelere çıkaracak projelerden biri olan HADO çalışmalarımıza 4 buçuk yıl önce başlamıştık. Bugün çalışma iznimizi aldık. Sayın Valimiz de projeye katkı sağladı. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz ile birlikte bütün çalışanlarımız bu konuda büyük efor sarfetti. ve sonuç itibariyle haklı olan davada kazanan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay halkı oldu. Bu bizim için bir milattır. Bundan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi de Akdeniz'de var olacak. Hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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