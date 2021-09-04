HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 04 Eylül 2021, 12: 13 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın 15 ilçesinde gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Tarih: 04 Eylül 2021, 12: 13

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın 15 ilçesinde gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Hatay'ın tüm ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren HBB Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesindeki birçok mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulundu. Savaş, daha sonra mahalle muhtarları ile görüşerek bölgenin sorunlarını dinledi.

Arsuz'un Kozaklı, Nergizlik, Karahüseyinli, Kışla, Harlısu ve Arpaderesi mahalle sakinleri ile bir araya gelen Savaş, bölgede yapılan hizmetleri dile getirdi. Mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla da talepleri mahalle muhtarları ile görüştü.

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven de bu ziyaretlerde Başkan Savaş'a eşlik etti.

KOZAKLI MAHALLESİNE 6 BUÇUK KİLOMETRELİK BETON ASFALT HAYIRLI OLSUN

Ziyaretler sırasında HBB tarafından Kozaklı Mahallesine yapılan 6, 5 km'lik beton asfalt çalışmasını inceleyen Lütfü Savaş, bölge sakinlerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yaptığı görüşmelerde pandemi sonrası halkın her zaman ki gibi yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Savaş, "Biz halkın seçtiği bürokratlarız. Halkın içinde olarak beklenti ve talepleri daha iyi bilmek adına her zaman sahadayız" dedi.

Ziyaret ettiği mahallelerde yoğun ilgi ve coşkuyla karşılanan Savaş, yaptığı ev ziyaretlerinde çocukları sevindirmek adına onlara Atakaş Hatayspor forması hediye etti.

Kaynak: Habermetre