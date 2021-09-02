HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 02 Eylül 2021, 11: 27 Kent genelinde yeşil alan miktarını ve park sayısını arttırmayı hedefleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya'ya yeni bir park kazandırmak için kolları sıvadı.

Tarih: 02 Eylül 2021, 11: 27

Kent genelinde yeşil alan miktarını ve park sayısını arttırmayı hedefleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya'ya yeni bir park kazandırmak için kolları sıvadı.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Gülderen Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin 340 metrekarelik yeni bir parkın yapımına başladı.

HBB ekipleri öncelikli olarak güvenlik açısından alanın etrafının duvarla ördü.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak yeni parkta çocuk oyun alanları ve oturma grupları yer alacak. Ağaç ve bitkilendirmelerin de yapılacağı bu park, alan mahalle sakinleri için sosyal bir mekan, çocuklar için de güvenli bir oyun alanı olarak hizmet verecek.

Kaynak: Habermetre

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