HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 01 Eylül 2021, 16: 43 Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Zabıta Teşkilatının 195. Kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla HBB Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Tarih: 01 Eylül 2021, 16: 43

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Zabıta Teşkilatının 195. Kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla HBB Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Hatay'ın sahip olduğu sosyal ve kültürel değerlere uygun şekilde hizmet ulaştırılması anlayışından asla ödün vermeyen HBB Zabıta ekipleri, Başkan Savaş'a gerçekleştirdikleri ziyarette kent düzeni, yeni projeler ve halihazırda devam eden uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN SAVAŞ: "GÜCÜNÜZ VE REHBERİNİZ YALNIZCA KANUNLAR OLSUN"

Başkan Savaş, Zabıta teşkilatının 1860'lara dayanan tarihini hatırlatarak bu köklü tarihin ve birikimin sorumluluğuyla hizmet verdikleri için ekiplere teşekkür etti. Hataylıların Zabıta hizmetlerinden memnun olduğunu sözlerine ekleyen Savaş, personele, "Belediyenin görünen yüzü siz olduğunuzu unutmayarak halkla iç içe çalışmalısınız. İnsanları kurumlardan ve kanunlardan uzaklaştırmayın. Gücünüz ve rehberiniz yalnızca kanunlar olsun" tavsiyelerinde bulundu.

"BEYAZ BAYRAK UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Başkan Savaş Hatay'da hijyen kurallarına uyarak halka kaliteli hizmet ulaştıran işletmelere beyaz bayrak vermek üzere çalışma başlatacaklarını ifade ederek, müesseselerin Zabıta ekipleri tarafından denetleneceğini söyledi.

HBB Zabıta Daire Başkanı Alper Kılıçoğlu da 117 Zabıta personeli ile kanunlar ışığında hizmet verdiklerini belirtti.

Kentin geleceği olan çocukların da eşlik ettiği ziyaret anı fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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