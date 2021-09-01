HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 01 Eylül 2021, 09: 19Hatay Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla anlamlı etkinliğe imza attı.

Tarih: 01 Eylül 2021, 09: 19Hatay Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla anlamlı etkinliğe imza attı. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleşen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve birçok vatandaş katıldı. HBB ve İstanbul 1881 Kültür ve Sanat Platformu işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele yıllarının anlatıldığı Nutuk Yıldızı Gösterisi gerçekleşti. İstanbul 1881 Kültür ve Sanat Platformu Genel Müdürü Alp Armutlu'nun sunumuyla anlatılan gösteri Hataylılar tarafından ilgi ile izlendi. Gösteride düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Nazan Savaş, " Alp Bey Atatürk'ümüzün Nutuk'unu okuyarak ve oradaki önemli bulduğu stratejileri Atatürk'ün nasıl uygulamaya döktüğünü anlatan Umudun Yolu kitabını da yazmış. Bugün burada bizlere Nutuk'a ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini de gösterecek. Burada bulunduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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