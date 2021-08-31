HABERLER | H.B.B.

Tarih: 31 Ağustos 2021, 16: 05 Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluk alanlarında yürüttüğü çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürüyor.

Tarih: 31 Ağustos 2021, 16: 05

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluk alanlarında yürüttüğü çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ilçe ve mahallelerin fiziki yapı ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

HBB ekipleri, Antakya, Defne ve Kumlu'da farklı çalışmaların altına imza attı.

Ekipler, Antakya Güzelburç Mahallesi Asi Nehri kenarı ile Kumlu Gülova ve Aktaş mahalleri bağlantı yollarında sathi kaplama çalışması yaptı.

HBB ekipleri ayrıca Defne'deki Hanna Çayı'nı ve Antakya Büyükdalyan Mahallesi'ndeki dereyi iş makineleri yardımıyla temizleyerek çevresini düzenledi.

Kaynak: Habermetre