HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 28 Ağustos 2021, 11: 37 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, havacılıkta adını tüm dünyaya başarıyla duyuran ve Airbus(A-400M) uçak programını yöneten Hataylı Türk Mühendis Zeydan Öncü ile YouTube kanalının Doğruya Doğru programında bir araya geldi.

Tarih: 28 Ağustos 2021, 11: 37

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, havacılıkta adını tüm dünyaya başarıyla duyuran ve Airbus(A-400M) uçak programını yöneten Hataylı Türk Mühendis Zeydan Öncü ile YouTube kanalının Doğruya Doğru programında bir araya geldi.

Programda her konunun uzmanıyla görüşen ve gündemi değerlendiren Lütfü Savaş, bu haftaki konuğu ile geçen ay yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarını ve bu yangınlara havadan müdahale biçimlerini konuştu.

SAVAŞ: YANGINLAR SEBEBİYLE ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

İlk olarak Manavgat'ta başlayan ve farklı yerlerde de yaşanan yangınlardan duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha dile getiren Savaş, "İster insan eliyle ister doğanın kendi döngüsü ile çıkmış olsun yangınlar birçok ormana ve canlıya zarar verdi. ve belki de ilk kez bu sene küresel iklim krizinin etkisine yakından şahit olduk. Yangınlar sebebiyle çok zor günler geçirdik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak orman yangınları ile mücadele için çözüm arayışında olduklarını hatırlatan Savaş, "Genel Merkezimizden ilçe örgütlerimize kadar hepimiz yangınlarla dertlendik. Türk Hava Kurumuna gittik. Yaşadıkları sıkıntıları dinledik. CHP olarak hem iklim krizine hem de onun yarattığı afetlere kafa yoruyoruz. Çıkan yangınlara daha hızlı ve yüksek kapasiteli araçlarla müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, Airbus gibi dünyanın önemli şirketlerinde önemli hava araçlarını tasarlayan ve üretim ekibinde yer alan Zeydan Öncü'ye bazı sorular sordu.

Öncü, Başkan Savaş'ın Türkiye'nin askeri envanterinde 9 adet bulunan A400M askeri kargo uçağının yangın söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu yanıtladı.

ÖNCÜ: A400M TİPİ UÇAKLAR 5 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE EŞİT

A400M uçaklarını üreten firmanın teknoloji partneri olan ve şu anda Global Aviation Services şirketinin genel müdürlüğünü yürüten Öncü, "Bu uçakların içerisine hiçbir değişiklik yapmadan iki bölümden oluşan konteynerler eklenebilir. Her biri 10 ton su alabilecek bu konteynerlere sahip uçaklar orman yangınlarında kullanılabilir, üstelik uçakta mekanik hiçbir değişiklik yapmadan" dedi. Bu uçakların hepsinin havaalanlarına inebilecek yapıya sahip olduğunu vurgulayan Öncü, "havaalanlarındaki su depolarından sadece 10 dakikada 20 ton su bu uçaklara doldurabilir" diyerek A400M uçağının 5 tane yangın söndürme helikopterine eşit olduğunu ifade etti.

"BU UÇAKLA 20 TON SUYU 8 SANİYEDE BOŞALTABİLİRSİNİZ"

A400M kargo uçaklarının hızlı, ekonomik ve güvenilir navigasyon özelliklerine de sahip olduğunu açıklayan Öncü, "Bu uçak hem sivil hem de askeri yardımlarda bulunmak üzere tasarlandı. Ormanlardaki alevlerin yüksekliğine bağlı olarak çok alçak uçuş yapılabilir. Aynı zamanda depolardaki suyun boşalma hızını, süresini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 20 ton suyu sadece 8 saniyede boşaltabilirsiniz" dedi.

Öncü, A400M tipi uçağın, ilk transport uçağı olan ve hala kullanılan Alman yapımı Transall tipi kargo uçağına göre 6 kat daha hızlı olduğunu belirtti.

UÇAĞA EKLENECEK SİSTEMİN MALİYETİ 300 BİN DOLAR

Başkan Lütfü Savaş, programın ilerleyen dakikalarında bu uçaklara eklenecek konteyner sistemlerinin maliyetini sordu.

Öncü, "Uçaklara eklenecek konteynerlerin üretimini, takımını ve testlerini kendi ülkemizde yapabiliriz. Tüm bunları 300 bin dolara mal edebiliriz. ve A400M'i bu misyonla dünyaya tanıtan ilk biz oluruz" yanıtını verdi.

SAVAŞ: BU PROJE TÜM DÜNYAYA İLHAM KAYNAĞI OLACAK

Lütfü Savaş, Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir ülkenin güçlü hava söndürme araçlarına sahip olması gerektiğini belirterek "Yangınlar sebebiyle canımız çok yandı. Biz kendi payımıza düşen dersleri aldık. Sadece 3 milyon dolara 10 uçağımıza bu sistemi ekleyebiliriz. Böylelikle hiçbir yerden helikopter kiralamadan mucize elde edebiliriz" dedi ve bu projenin tüm dünyaya ilham kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre