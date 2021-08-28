HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 28 Ağustos 2021, 11: 39 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarih: 28 Ağustos 2021, 11: 39

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal güçlerinin göz koyduğu topraklarımızı tam bağımsızlık anlayışıyla savunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, asil Türk milletinin yüreğindeki milli istiklal ruhuna güvenmiş ve bu uğurda mücadele vermişti. Onların inanç, azim ve kararlılıkla verdiği mücadele sayısız kahramanlığı içinde barındıran değerli zaferle sonuçlanmıştır.

Türk Kurtuluş Savaşı, cepheye kağnılarla mühimmat ve erzak taşıyan kadınların, henüz on beş yaşında düşmana karşı korkusuzca koşan çocukların ve al sancağın yere düşmesine asla izin vermeyen Türk milletinin zaferidir. 30 Ağustos, şanlı Türk ordusu ve Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdığı destanın adıdır.

Bu zaferle yalnız Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmadı. Aynı zamanda milletin egemenliğine dayanan demokratik, bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli de atıldı.

Esaretin de bağımsızlığın da ne demek olduğunu bilen; Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bile ana vatan özlemi çeken biz Hataylılar, Başkomutanımız Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarını unutmayacağız. Bu eşsiz eseri yaratan milletin ferdi olmaktan sonsuz gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğiz.

Çok renkli yapımızla, bir arada kardeşçe yaşama kültürümüzle, karşılıklı sevgi ve saygı bağlarımızla Cumhuriyetimizin eşsiz kazanımlarını koruyacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha da ilerisine Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığı ile taşıyacağız.

Unutmayalım ki Türk'ün her adımı tarihte yeni bir devir açmış, dünyada yankı uyandırmıştır. Bu gurur ve mutluluğun yüzyıllar boyu süreceğine duyduğumuz güven ile 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu eşsiz zaferin mimarı ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları ile vatanın bütünlüğü ve şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. "

Kaynak: Habermetre

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