HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 27 Ağustos 2021, 14: 05 Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde yenilikçi anlayışıyla sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım hizmetleriyle vatandaşların nitelikli ulaşım almasını sağlıyor.

Tarih: 27 Ağustos 2021, 14: 05

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde yenilikçi anlayışıyla sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım hizmetleriyle vatandaşların nitelikli ulaşım almasını sağlıyor.

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Antakya'da başlattığı beton asfalt serim çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Antakya Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde yürütülen beton asfalt serim çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir ekipleri, yeni ve güvenli yolların vatandaşların hizmetine sunulacağının altını çizdi.

Kaynak: Habermetre