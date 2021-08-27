HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 27 Ağustos 2021, 10: 46 10 Aralık'ta kapılarını tüm dünyaya açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve İskenderun bölgelerindeki alanları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Tarih: 27 Ağustos 2021, 10: 46

10 Aralık'ta kapılarını tüm dünyaya açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay'ın Antakya ve İskenderun bölgelerindeki alanları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye, Portekiz, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan Hatay'a gelen 38 öğrenci, EXPO alanlarını ziyaret ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı.

Medeniyetler Sofrası isimli ERASMUS projesi için Hatay'da bulunan öğrenciler, iki alanı da gezdikten sonra EXPO üretim seralarında zeytin fidelerini toprakla buluşturmanın deneyimini yaşadı.

ÇİFTÇİ: EXPO ALANLARINI ZİYARETİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Melodi Çiftçi, öğrencilerinin büyük çoğunluğunu gastronomi alanında eğitim aldığını ifade ederek "Öğrencilerimiz proje kapsamında hem kendi mutfaklarını buraya getirdi hem de Hatay mutfağını yerinde tanıma imkanı buldu. EXPO alanlarını ziyaretimiz öğrencilerimizi çok etkiledi. Bu kadar kısa süre içerisinde böyle büyük alanların kurulmuş olması, gastronomi ve endemik bitkiler alanında parkurların yapılması onları çok etkiledi" dedi.

Hırvatistan'dan gelen bir öğrenci, Hatay'da çok farklı deneyimler yaşadığını söyleyerek EXPO 2021 Hatay alanlarını görmekten mutlu olduğunu dile getirdi ve ülkesine döndüğünde Hatay'da yaşadığı güzel anları paylaşacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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