HABERLER | H.B.B.

Tarih: 26 Ağustos 2021, 16: 16 Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin 158 kilometrelik kıyı şeridinde mobil tuvalet hizmeti uygulaması başlattı.

Tarih: 26 Ağustos 2021, 16: 16

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin 158 kilometrelik kıyı şeridinde mobil tuvalet hizmeti uygulaması başlattı.

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, Samandağ'dan Erzin'e kadar olan kıyı şeridindeki 15 noktaya 30 adet mobil tuvalet yerleştirildi.

Mobil tuvaletler Erzin Burnaz Sahili, Payas Halk Plajı, Arsuz Konacık ve Samandağ Deniz Festival Alanı gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil ve plajlara monte edildi.

HBB'nin çevreci anlayışla geliştirilen mobil tuvaletlerde, temiz su ihtiyacı, atık su bertarafı, dezenfeksiyonu, sıvı sabun ve peçete gibi sarf malzemeler, sürekli karşılanarak temizlik ve bakım hizmeti düzenli olarak yerine getirilecek.

MOBİL TUVALETLERDE SU TASARRUFU SAĞLANIYOR

Mobil tuvaletlerde ayak pompası ile su tasarrufu sağlanacağını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, böylelikle fazla su tüketiminin de önüne geçileceğini açıkladı.

Yetkililer, mobil tuvaletlerin deniz sezonunun sona ermesi ile kaldırılacağını ve önümüzdeki yıl yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre