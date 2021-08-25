HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 25 Ağustos 2021, 13: 56 Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyor.

Tarih: 25 Ağustos 2021, 13: 56

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyor.

Kent genelinde yağabilecek aşırı yağışların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememsi için erkenden önlem alan Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç dahilindeki bölgelerde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu doğrultuda Payas Yenişehir Mahallesi'ndeki derede temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca Arsuz Uluçınar, Belen Gedik ve İskenderun Suçıkağı mahallelerindeki yağmur suyu kanallarını iş makineleri yardımıyla temizledi.

Kaynak: Habermetre

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