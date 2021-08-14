HABERLER | H.B.B.

Tarih: 14 Ağustos 2021, 10: 49Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Belen'de, hizmette çözüm ortağı olarak gördüğü mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Tarih: 14 Ağustos 2021, 10: 49Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Belen'de, hizmette çözüm ortağı olarak gördüğü mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Belenli muhtarlar tarafından samimiyetle ağırlanan Başkan Savaş, HBB'nin Hatay'da en çok çalışan kurum olduğunu ifade ederek Belen'de yapılan hizmetleri ve altyapı çalışmalarını anlattı. Başkan Savaş, Belenli muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Mahalle muhtarları, yapılan hizmetler dolayısıyla Başkan Lütfü Savaş'a teşekkür etti. Lütfü Savaş, Belen'deki Müftüler ve Fatih mahalleleri ziyaretlerinin ardından Arsuz Nergizlik Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile buluştu. Ziyaretler sonrasında Savaş, İskenderun ile Arsuz ilçesini birbirine bağlayan Uğur Mumcu Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre