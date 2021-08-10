HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 10 Ağustos 2021, 16: 07 Bazı temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Tarih: 10 Ağustos 2021, 16: 07

Bazı temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretinde Böke'ye CHP Hatay milletvekilleri, Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, il ve ilçe teşkilatları yöneticileri de eşlik etti.

Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'yi Hatay'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Savaş, "Buluşmanın gerçekleşmesini organize eden milletvekillerimize, il ve ilçe yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizi burada daha fazla görmek isteriz" dedi.

Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eylül ayında Hatay'da ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

BÖKE: BİR ARADA OLMAYA, BİRBİRİMİZİ DAHA ÇOK DUYMAYA VE BİRLİKTE İŞ ÜRETMEYE ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEYİZ

Böke, Hatay'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti. Ziyaret öncesi parti örgütü yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelerek gündem değerlendirmesi yaptıklarını söyleyen Böke, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Bir arada olmaya, birbirimizi daha çok duymaya ve birlikte iş üretmeye çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bunun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Bir arada olmaktan çok heyecan duyuyorum" diyerek Hatay'a daha fazla ziyarette bulunacağını söyledi.

Kaynak: Habermetre

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