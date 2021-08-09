HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 09 Ağustos 2021, 15: 58 Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla beton asfalt serim ve yol genişletme çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

Tarih: 09 Ağustos 2021, 15: 58

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla beton asfalt serim ve yol genişletme çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, geçen yıllarda Arsuz Karaağaç Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu ile Ortayol caddelerini birbirine bağlamak amacıyla açılan yeni yolu daha güvenli hale getirmek için beton asfalt serim çalışması başlattı.

Yapılan yeni yol çalışması ile bölgedeki trafik akışının önemli derecede rahatladığı Uğur Mumcu Caddesi'ni asfaltlamaya başlayan HBB ekipleri, gidiş geliş şeklindeki bağlantı yolunda devam eden çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

HBB ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sırasında Trafik Zabıta ekipleri de trafiğin ve yolun güvenliğini sağladı.

Kaynak: Habermetre

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