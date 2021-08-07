HABERLER | H.B.B.

Tarih: 07 Ağustos 2021, 13: 55Hatay Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeye devam ediyor.

Tarih: 07 Ağustos 2021, 13: 55Hatay Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeye devam ediyor. HBB'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Antakya Polifonik Korolar Derneği ve Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında 6 farklı ülkeden 42 müzisyen, Defne ilçesindeki Amfi Tiyatro'da 7 farklı dilde şarkılarını seslendirdi. Batı ve doğu entrümanların eşliği ile şarkıların söylendiği konser Hataylı müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. 6 farklı ülkeden 42 müzisyenin gönüllü olarak bir araya geldiği topluluk dostluk, kardeşlik ve sevgiyi müziğe aktararak Hataylılara keyifli dakikalar yaşattı.

Kaynak: Habermetre