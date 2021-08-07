HABERLER | H.B.B.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HABERLER | H.B.B.

HABERLER | H.B.B.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Tarih: 07 Ağustos 2021, 13: 55Hatay Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeye devam ediyor.

Tarih: 07 Ağustos 2021, 13: 55Hatay Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeye devam ediyor. HBB'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Antakya Polifonik Korolar Derneği ve Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında 6 farklı ülkeden 42 müzisyen, Defne ilçesindeki Amfi Tiyatro'da 7 farklı dilde şarkılarını seslendirdi. Batı ve doğu entrümanların eşliği ile şarkıların söylendiği konser Hataylı müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. 6 farklı ülkeden 42 müzisyenin gönüllü olarak bir araya geldiği topluluk dostluk, kardeşlik ve sevgiyi müziğe aktararak Hataylılara keyifli dakikalar yaşattı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Onur Akay Yonca Evcimik Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:26:42. #1.16#

title