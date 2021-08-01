HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 01 Ağustos 2021, 11: 02 Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehri Aalen'in Belediye Başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyet, EXPO 2021 Hatay'ın İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Tarih: 01 Ağustos 2021, 11: 02

Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehri Aalen'in Belediye Başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyet, EXPO 2021 Hatay'ın İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Alman heyete ziyarette EXPO 2021 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak ve HBB yöneticileri eşlik etti.

Eskiocak ve HBB yöneticileri, 100 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden çalışmaları konuklarına detaylarıyla anlattı. Organizasyon yöneticileri, 15 farklı ülkenin bitki bahçelerinden gastronomi mutfaklarına kadar tüm bileşenleri Alman heyete en ince ayrıntısına kadar tanıttı.

"EXPO PROJESİNDE BULUNDUĞUMUZ İÇİN ÇOK GURURLUYUZ"

Almanya'nın da katılım sağlayacağı bitki bahçesinin bulunduğu alanda konuşan Başkan Rentschler, EXPO'da yer alacakları için gururlu olduklarını ifade etti. Büyük emek verilen projenin pandemiden etkilenmeden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamasını temenni eden Rentschler, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre