HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 31 Temmuz 2021, 14: 00 10 Aralık'ta kapılarını tüm dünyaya açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay'ın alanları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Tarih: 31 Temmuz 2021, 14: 00

10 Aralık'ta kapılarını tüm dünyaya açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay'ın alanları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) Mukim Temsilcisi Büyükelçi Louisa Vinton, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Büyükelçi Vinton'a ziyareti sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile birlikte eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve HBB yöneticileri eşlik etti.

Başkan Lütfü Savaş ve EXPO 2021 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, 220 dönümlük alan üzerine inşa edilen yapıları ve organizasyon şemasını Büyükelçi Vinton'a detayları ile anlattı.

Büyükelçi Vinton, Başkan Savaş'ın ve Eskiocak'ın anlattıkları karşısında hayranlığını gizleyemedi.

Vinton, Hatay'da yaşayan 13 medeniyetin tasvir edileceği, bin 600 metrekarelik dünyanın tek tek parça taban mozaiği olma özelliği taşıyan EXPO Mozaiği'nin heyecan verici olduğunu belirtti.

Medeniyetler Bahçesi teması ile yapılacak organizasyonda yer alacak Kültür Sanat Sokağı'nda unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılacağını öğrenen Vinton, alanda yer alan tüm bileşenlerin oldukça iyi düşünüldüğünü ifade etti.

SAVAŞ: BARIŞA KATKI SUNMAK İSTEYEN TÜM DEVLET VE ULUSLARARASI KURULUŞLARI HATAY'A DAVET EDİYORUZ

Başkan Lütfü Savaş misafirine EXPO 2021 Hatay'ın bölgedeki barışa katkı sunmak için de yapıldığını söyledi. Barışa katkı sunmak isteyen tüm devlet ve uluslararası kuruluşları Hatay'a davet ettiklerini söyleyen Savaş, organizasyonun bölge halkı için kalıcı bir değer olacağını ifade etti.

Vinton ziyareti sonunda Hatay temasları ve EXPO alanı gezisi hakkında konuştu.

VINTON: BURANIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK BANA FARKLI BİR MUTLULUK KATTI

Hatay'da bulunduğu süre zarfında çok olumlu durumlarla karşılaştığını söyleyen Vinton, "Buranın kendine has bir enerjisi ve ruhu var. Buranın tarihini ve kültürünü öğrenmek bana farklı bir mutluluk kattı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

"EXPO 2021 HATAY'I DESTEKLEMEK İÇİN HAZIRIZ"

Vinton konuşmasının devamında "EXPO alanı çok güzel bir konseptle tasarlanmış. Yerel sanatları korumaya dönük çalışmalar çok etkileyici olmuş. Burada yapılan peyzaj ve mozaik çalışmaları, el işçilikleri bizim için çok değerli. Birleşmiş Milletler organizasyonu olarak bunlara çok olumlu bakıyoruz. ve desteklemek için her zaman hazırız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre