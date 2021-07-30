HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 30 Temmuz 2021, 22: 17 Mersin, Osmaniye ve Kilis'teki yangınlarda canhıraş mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesinin kahraman itfaiyecileri, yaptıkları kritik müdahalelerle birçok yerleşim yerini ve ormanlık alanını kurtardı.

Tarih: 30 Temmuz 2021, 22: 17

Mersin, Osmaniye ve Kilis'teki yangınlarda canhıraş mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesinin kahraman itfaiyecileri, yaptıkları kritik müdahalelerle birçok yerleşim yerini ve ormanlık alanını kurtardı.

HBB itfaiye ekipleri, şimdi de Adana'da devam eden yangını söndürmek için yola çıktı.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için komşu il ekiplerine omuz verecek olan HBB itfaiye erleri, farklı şehirlerde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre