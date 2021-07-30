HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 30 Temmuz 2021, 16: 13Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehriAalen'in Belediye Başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyet 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Tarih: 30 Temmuz 2021, 16: 13Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehriAalen'in Belediye Başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyet 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette EXPO Hatay yetkilileri, EXPO'da sergilenecek olan alanları tanıtarakgelinen son durum hakkında detaylı bilgiler verdi. Arkeoparktan kültür sanat sokağına, biyolojik göletten ulusal mutfakların da yer alacağı organizasyonun alanlarını gezen Rentschler ve beraberindeki heyet çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. "EXPO 2021'E HATAY'A BÜTÜN DÜNYADAN İNSANLAR GELECEK"Ziyaretin ardından EXPO alanına hayran kaldığını ifade eden Aalen Belediye Başkanı Thilo Rentschler, " EXPO 2021 alanını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. 2019 yılında bu projenin planları ilk defa bize sunuldu ve bizim de payımız olması için davet edildik. İki buçuk senede pozitif ilerlemeler olmuş. Projeyi akıl alıcı bir seviyeye getirmişler. EXPO 2021'e Hatay'a bütün dünyadan insanlar gelecek. Burada sadece sanat ve kültür değil aynı zamanda bitki ve gastronomi de yer alacak" dedi. RENTSCHLER: EXPO 2021 ŞEHRİN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR FAALİYET OLACAKEXPO 2021'e katılacaklarından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Rentschler, " Uzun süreçten sonra insanların bir araya gelmeye ve dayanışmaya ihtiyaçları vardı. EXPO fuarı bu birlik ve beraberliğin sağlanması için çok uygun bir yer. . EXPO 2021 şehrin gelişmesi için çok güzel bir faaliyet olacak. Hatay sınıra yakın bir bölge. Hem savaştan hem de büyük sayıda misafir barındırdıklarından dolayı büyük bir yükün altında. EXPO 2021 barışın gerçekleşmesi için dünyaya bir sinyal olacak. Hatay'a canı gönülden başarılar dilerim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Habermetre