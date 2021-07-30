HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 30 Temmuz 2021, 14: 55 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın Almanya'daki iki kardeş şehrinden biri olan ve EXPO 2021 Hatay organizasyonu için Hatay'a gelen Aalen'in belediye başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyet ile biraraya geldi.

Tarih: 30 Temmuz 2021, 14: 55

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın Almanya'daki iki kardeş şehrinden biri olan ve EXPO 2021 Hatay organizasyonu için Hatay'a gelen Aalen'in belediye başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyet ile biraraya geldi.

HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada, Aalen'in EXPO 2021 Hatay organizasyonunda kendi bahçesi ile yer alması için resmi imzalar atıldı.

RENTSCHLER: EXPO 2021 HATAY'I GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ

İmza töreninde konuşan Aalen Belediye Başkanı Rentschler, "Ön hazırlıkları yaparken uzun bir süreç geçti. Biraz gecikmeli olsa da EXPO Aralık'ta başlayacak. Tüm bölgenin bu projenin arkasında durduğunu hissediyorum. EXPO 2021 Hatay'ı gönülden destekliyoruz. ve bize ait bir pavilyonla burada yer alacağız. Aralık'taki açılışta burada yer almaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Rentschler konuşmasının devamında "Bu proje gelecek için güzel bir sinyal oluyor. Bu sinyalle pandemiyi aşıp çok sayıda misafirin buraya gelmesini teşvik edebiliriz. Organizasyonda Başkanımıza, EXPO ekibine ve belediye yetkililerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Lütfü Savaş da, Aalen ile Hatay'ın 25 yıllık kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

SAVAŞ: AALEN İLE KARDEŞTEN DE ÖTEYİZ

Aalen'in Hatay'ın hem iyi hem kötü gününde yanında olduğunu söyleyen Savaş, "Geldiğimiz noktada Aalen ile kardeşten de öteyiz. 9 yıl önce bölgede yaşanan sıkıntı sebebiyle yüz binlerce Suriyeli ile baş başa kaldık. O zor günlerde bize ilk koşan Aalen oldu. Başkanımız, meclis üyeleri ve eyalet halkının katkılarıyla Reyhanlı'da bir okul, spor alanı ve kütüphane yaptırdık. Kimsenin buraya gelmeye cesaret edemediği günlerde Başkanımız ve heyeti bu okulun adımlarını attı" dedi.

"ATTIĞIMIZ İMZALAR İLE AALEN'İN ÇOK GÜZEL BİR BAHÇESİ OLACAK"

Bölgedeki savaşın yansımalarını tersine çevirmek ve Hatay ekonomisine katkı vermek için EXPO'yu yapacaklarını ifade eden Savaş, "Bu güzel günümüzde de ilk yanımızda olan Aalen'di. Attığımız imzalar ile Aalen'in çok güzel bir bahçesi olacak. EXPO güzel başlayacak, güzel devam edecek ve müthiş şekilde sonlanacak. Başkanımıza ve heyetine tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

BAŞKANLARIN İÇTEN TAVRI GERÇEK KARDEŞLİĞİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

Buluşmada iki başkanın içten konuşması ve candan yaklaşımı Aalen ve Hatay'ın kardeşlik bağlarının sağlam temeller üzerine kuruluğunu bir kez daha kanıtladı.

Açıklamalar sırasında yakında siyasi yaşamına farlı bir kulvarda devam edecek olan Rentschler'e sarılan ve samimi duygularını ifade eden Lütfü Savaş, yeni seçilecek Aalen belediye başkanını da aynı duygularla misafir edeceklerini belirtti.

Atılan imzalar ile Aalen, 10 Aralık'ta başlayacak dev organizasyonda kendi kültür ve bahçesini Hatay'a taşıyacak ve organizasyon süresince misafirlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Habermetre