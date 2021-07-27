HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 27 Temmuz 2021, 13: 52 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Tarih: 27 Temmuz 2021, 13: 52

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Antakya 1 No. lu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı yaptıran Savaş, aşının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

"LÜTFEN HERKES SIRASI GELDİĞİNDE AŞISINI YAPTIRSIN"

Kurban Bayramı'nda yaşanan hareketlilik sebebiyle vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Savaş, "Vaka sayısı maalesef bayram öncesinin üç katına çıktı. Bu virüsten aşı yapılarak ve korunabiliriz. Lütfen herkes sırası geldiğinde aşısını yaptırsın. Aşı olmanız sadece sizin için değil sevdikleriniz için de çok önemlidir. Hep birlikte mücadele ederek bu hastalıktan kurtulabiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim" dedi.

Kaynak: Habermetre