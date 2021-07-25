HABERLER | H.B.B.

Tarih: 25 Temmuz 2021, 14: 35Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Gadir Hum Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tarih: 25 Temmuz 2021, 14: 35Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Gadir Hum Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Savaş yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: " Hatay'ımız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehirdir. Herkesin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörülü bir ortamda yaşadığı şehrimizde bayram sevincini yüzyıllardır ortak sevincimiz olarak görüyor, birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. İlimizin sahip olduğu bu eşsiz değer tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Şehrimizdeki bu atmosferin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizdeki saygı, sevgi ve kardeşliğin tüm dünyaya örnek olmasını temenni eder, tüm Alevi hemşehrilerimin Gadir Hum Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım"

Kaynak: Habermetre