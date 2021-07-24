HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 24 Temmuz 2021, 08: 56 Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü etkinlikleri Haluk Levent konseriyle son buldu.

Tarih: 24 Temmuz 2021, 08: 56

Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü etkinlikleri Haluk Levent konseriyle son buldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37. si düzenlenen festivalde Haluk Levent, 23 Temmuz akşamı Hataylılarla buluştu.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, HBB daire başkanları ve binlerce Hataylı katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Haluk Levent şarkılarını Hatay'ın ana vatana katılışı için söyledi. Haluk Levent'in söylediği şarkı ve türkülere eşlik eden Hataylılar, 23 Temmuz'un coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gecenin sonunda ise HBB'nin havai fişek gösterisi vardı. Haluk Levent'in İzmir Marşı'nı söylediği sırada belediye binasından atılan havai fişekler gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

Konserin açılışında konuşan Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın sevgi ve kardeşlik şehir olduğunu söyleyerek Hatay'ına ana vatana katılışını kutladı.

HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya da yaptığı konuşmasında, "Başkanımız Lütfü Savaş'ın saygı ve selamlarını sunuyorum. 23 Temmuz bizim için çok önemlidir. 82 yıl önce şanlı bayrağımızı bize teslim eden ve başımızda dalgalandırmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı ve Haluk Levent'e Hataylılar adına çiçek hediye etti.

Kaynak: Habermetre