HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 23 Temmuz 2021, 12: 35 Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay Valiliği tarafından düzenlenen Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma ve şehitlik ziyareti törenine katıldı.

Tarih: 23 Temmuz 2021, 12: 35

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay Valiliği tarafından düzenlenen Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma ve şehitlik ziyareti törenine katıldı.

Antakya Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya ile birlikte Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İsitiklal Marşının okunması ile başlayan tören belediye bando ekibi eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve çelenklerin sunulmasıyla devam etti.

Törende Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu Şeref Defterini imzadı.

Antakya Atatürk Anıtı'nda başlayan törenin ardından Antakya Şehitliği ziyaret edildi.

Başkan Vekili Özkaya ve protokol üyeleri, vatanı uğruna şehit olan aziz şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı ve dualar okundu.

Kaynak: Habermetre

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