HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 23 Temmuz 2021, 01: 24 Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü kutlamaları muhteşem bir konserle başladı.

Tarih: 23 Temmuz 2021, 01: 24

Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü kutlamaları muhteşem bir konserle başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37. si düzenlenen festivalin ilk gününde Türk rock müziğinin sevilen ismi Kıraç sahne aldı.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı konserde Kıraç, Endamın Yeter, Karahisar Kalesi, Zaman gibi şarkılarını seslendirdi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Hataylı, Kıraç'ın şarkılarına hep birlikte coşkuyla eşlik etti.

Pandemi sebebiyle konserlerine ara vermek zorunda kaldığını söyleyen Kıraç, Hatay konserinin uğurlu gelmesini diledi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen HBB Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkürlerini sunan Kıraç, Atakaş Hatayspor'u da unutmadı.

2007 yılında Fenerbahçe için marş yaptığını hatırlatan Kıraç, belki birgün Hatayspor için bir marş yapabileceğini ifade etti.

HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, konser öncesi Hataylıların bayramını kutladı.

Özkaya yaptığı konuşmasında, "Hatay'ın ana vatana katılışını coşkuyla kutluyoruz. Sizi burada görmek çok güzel. Hatay benim şahsi meselem diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Bizi onurlandırdığı için Kıraç Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi ve Kıraç'a Hataylılar adına çiçek hediye etti.

Sahne performansı ve sesiyle Hataylılara unutulmaz anlar yaşatan Kıraç, şarkılarına eşlik eden Hataylıların enerjisi ile güzel bir konsere imza attı.

Kaynak: Habermetre

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