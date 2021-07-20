HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 20 Temmuz 2021, 15: 27 Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde kurban kesim yerlerinde denetimlerine devam ediyor.

Tarih: 20 Temmuz 2021, 15: 27

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde kurban kesim yerlerinde denetimlerine devam ediyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kesilen etleri tüketmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan kesim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Antakya'da yapılan denetimler HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kilisli kontrolünde yapıldı.

Kilisli, Hataylıların güvenilir ve sağlıklı et tüketebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin il genelinde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Habermetre

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