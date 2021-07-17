HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 17 Temmuz 2021, 19: 02 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hassa'da çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tarih: 17 Temmuz 2021, 19: 02

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hassa'da çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Lütfü Savaş'a Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, HBB İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, CHP Hassa İlçe Başkanı Murat Göçer, İYİ Parti Hassa İlçe Başkanı Şemsettin Arık ve bölge mahallelerin muhtarları eşlik etti.

Başkan Savaş, yangının çıktığı alana yakın yerde bulunan Gazeluşağı ve Yeniyapan mahallelerinin muhtarları ile bire bir görüştü.

MUHTARLARDAN HBB İTFAİYESINE TEŞEKKÜR

Yangına en büyük desteği HBB itfaiye ekiplerinin verdiğini söyleyen Yeniyapan Mahalle Muhtarı Mehmet Teke, "Yangına ilk müdahaleyi HBB itfaiyesi yaptı. Onların çalışması ile yangının İslahiye'ye sıçramasını engelledik. Bize sadece Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız destek verdi. Bizi yalnız bırakanları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Gazeluşağı Mahalle Muhtarı Mehmet Topçu da bölgede orman yolunun olmamasından yakındı. Bölgeye orman yolu açılması için birçok kez başvuruda bulunduklarını söyleyen Topçu, taleplerine olumlu cevap verilmediğini ifade etti.

HBB İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ gibi çevre illerden gelen itfaiye erleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yangına ilk andan itibaren müdahale ettiklerini söyleyen Mahir Çiçek, "Yangın çıkış anından itibaren müdahalemiz başladı. Ancak maalesef yaklaşık 200 hektarlık alanımız zarar gördü. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

SAVAŞ: ŞEHRİMİZİ VE ÜLKEMİZİ KARIŞTIRMAK İSTEYEN ZİHNİYETİN YİNE DEVREDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Hassa'daki yangının ortaya çıkışını geçen sene kentte yaşanan yangınlara benzeten Savaş, "Geçen seneki senaryoyu izler gibiyiz. Farklı ilçelerimizde art arda çıkan yangınların psikolojimizi bozmak, kentimizi karıştırmak ve ülkemizi yangına yerine çevirmek için yapılan operasyonlar olduğunu düşünüyorduk. ve sabotaj olduğunu hep birlikte gördük. Bu sene de şehrimizi ve ülkemizi karıştırmak isteyen zihniyetin yine devrede olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SAVAŞ ACI TABLOYU PAYLAŞTI

Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Yangında bizim ekiplerimiz ile birlikte çevre illerden gelen itfaiyeciler ve Orman Müdürlüğü ekipleri mücadele etti. Maalesef 200 hektarlık alanda 45-50 yıllık doğal ağaçlarımızı kaybettik. Buraların tez vakitte bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak ağaç cinsleri ile yeniden ağaçlandırılması gerekmektedir. İlgili kurumların bu bölgede daha sıkı tedbirler almasından yanayız. Bu alanlar, atalarımızdan alıp çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirastır. "

Başkan Savaş, yangınlara havadan müdahale noktasında da bazı önerilerde bulundu.

BAŞKAN SAVAŞ HAVA ARAÇLARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Yangınlara havadan müdahale edecek araçların saat 6'dan sonra da çalışması gerektiğini ifade eden Savaş, "Aynı zamanda bu araçların sayısı da arttırılmalı. Türk Hava Yolları'nda ve Silahlı Kuvvetlerimizde bu tip araçların olduğu söyleniyor. Bu kurumlardaki araçlardan da faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Hangarlarda bekleyen bu araçları şimdi kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız. Yetkililerden arz ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" açıklamalarında bulundu.

TOKDEMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TALEBİNİ YİNELEDİ

İsmet Tokdemir de "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak geçen sene çıkan yangınlardan sonra Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması gerektiğini ifade ettik. Yangınlardan edindiğimiz acı tecrübeler orman için yollarının ve su havuzlarının yetersiz olduğudur. Yangının söndürülmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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