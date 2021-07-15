HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 15 Temmuz 2021, 22: 10 Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bugün kentte çıkan ikisi eş zamanlı olmak üzere 3 yangına anında müdahale etti.

Tarih: 15 Temmuz 2021, 22: 10

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bugün kentte çıkan ikisi eş zamanlı olmak üzere 3 yangına anında müdahale etti.

İlk yangın gündüz saatlerinde Antakya Habib-Neccar Dağı'nda meydana geldi. HBB itfaiye ekipleri yangını ivedilikle söndürerek kontrol altına aldı.

İkinci yangın yine bu bölgenin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden HBB itfaiyesi, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Bir diğer yangın ise Hassa'da meydana geldi. Amanos Dağlarının yüksek noktasında çıkan yangına HBB itfaiyesi yine hızlı bir şekilde müdahale etti.

Her iki yangının yerleşim bölgelerinden uzak olduğunu belirten HBB yetkilileri, yangınların yerleşim bölgelerine sıçramaması için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte büyük gayret gösteriyor.

Kaynak: Habermetre