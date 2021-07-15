Haberler | H.B.B.

Tarih: 15 Temmuz 2021, 18: 51 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ dolayısıyla Hatay'da to¨renler du¨zenlendi. Hatay Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kan Vekili Murat Hayzaran ve HBB Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantu¨rk, Antakya ve I·skenderun'daki to¨renlere katıldı.