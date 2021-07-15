Haberler | H.B.B.

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Tarih: 15 Temmuz 2021, 18: 51 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ dolayısıyla Hatay'da to¨renler du¨zenlendi. Hatay Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kan Vekili Murat Hayzaran ve HBB Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantu¨rk, Antakya ve I·skenderun'daki to¨renlere katıldı.

Tarih: 15 Temmuz 2021, 18: 51

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ dolayısıyla Hatay'da to¨renler du¨zenlendi.

Hatay Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kan Vekili Murat Hayzaran ve HBB Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantu¨rk, Antakya ve I·skenderun'daki to¨renlere katıldı.

Antakya ve I·skenderun s¸ehitliklerinde yapılan programlara katılan Hayzaran ve Cantu¨rk s¸ehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Hayzaran ve Cantu¨rk, vatanı ugˆruna canını feda eden tu¨m s¸ehitler ic¸in okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından s¸ehit ailelerine HBB Bas¸kanı Doc¸. Dr. Lu¨tfu¨ Savas¸'ın bas¸ sagˆlıgˆı dileklerini iletti.

HBB Bas¸kanı Savas¸ da 15 Temmuz dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylas¸tı.

Lu¨tfu¨ Savas¸ mesajında; " Yolumuz, ebedi o¨nderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n ac¸tıgˆı bagˆımsızlık, o¨zgu¨rlu¨k, medeniyet yoludur. Tu¨rkiye Cumhuriyeti'mizin kurulus¸ ilkelerine sahip c¸ıkmaya devam edecegˆiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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